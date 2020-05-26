Спортивный диетолог дала советы, как безопасно похудеть на самоизоляции

Москва, 26 мая. Избавиться от «наеденных» за самоизоляцию килограммов можно, но этот процесс должен быть продуманным. Спортивный диетолог, фитнес-тренер Арина Скоромная подчеркивает, что сбросить вес без вреда для организма помогут правильное питание и здоровый режим.

В интервью радио Sputnik Скоромная отметила, что далеко не каждый может грамотно определить для себя наилучший вариант питания и тренировок. Эксперт советует записаться к специалисту или пройти курс/марафон с профессионалом.

«Самостоятельные экспресс-диеты, монодиеты могут не только испортить внешний вид, то есть вы наберете в два раза больше, чем скинули, но и подпортить здоровье», — предупредила она.

Если на профессионалов не хватает средств, следует постепенно исключать из рациона мучное и сладкое.

«Если исключить сахар, сладкое, то есть простые углеводы, и хлеб, то есть мучное, это уже поможет избавиться от лишних килограммов», — уточнила диетолог.

Опасным может быть и резкий вход в тренировки. Начинать стоит с легкой утренней гимнастики или кардиотренировок. Если дома нет тренажера и нет возможности бегать на улице, эксперт советует шагать на месте с высоко поднятыми коленями на протяжении пяти-десяти минут. Через несколько дней организм будет готов к более тяжелым тренировкам.

Ранее персональный тренер Сиара Мадден, работающая с такими звездами, как телеведущая Майя Джама и модель Деми Роуз, рассказала, как похудеть на самоизоляции.

Она подчеркивает, что лишний вес можно сбросить в домашних условиях без специального оборудования: гантели можно заменить бутылками с водой, а гирю — рюкзаком, наполненным тяжелыми предметами. Мадден разработала целый комплекс упражнений, для которых нужен лишь стул. Например, она предложила выполнять зашагивания на него поочередно правой и левой ногой.