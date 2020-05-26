Сирия, 26 мая. На севере Алеппо взорвался заминированный автомобиль «Сирийской национальной армии». В Сирии зарегистрированы 20 новых пациентов с коронавирусом. В Идлибе убит высокопоставленный командир «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов в Латакии, открыв ответный огонь; по неподтвержденным данным, лишилась пяти военнослужащих при нападении неизвестных в Ракке; в Хасаке открыли для гражданского транспорта движение по трассе М4.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирное поселение на северо-востоке Латакии.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в убийстве члена местного племени и расстреле еще восьми гражданских лиц в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой строительной и военной техники на юг Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): согнали местных жителей на демонстрации у наблюдательных постов ВС Турции в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели серию рейдов на востоке провинции Ракки, арестовав свыше 20 мирных жителей; понесли потери в Хасаке в результате нападения неизвестных на патруль.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: лишилась командира первой дивизии в результате авиаудара, нанесенного иранским дроном в провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Агентство SANA со ссылкой на заявление Министерства Здравоохранения Сирии сообщает, что на территории страны были зарегистрированы 20 новых пациентов с коронавирусом среди сирийцев, прибывающих в страну, в их числе 15 человек из Кувейта, 3 из Судана, еще один заболевший прибыл из ОАЭ. Общее число зараженных возросло до 106.

Провинция Латакия

На севере Сирии все еще отмечаются нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных бандгрупп. Как передает РИА Новости, со ссылкой на брифинг руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Олега Журавлева, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по населенному пункту на северо-востоке провинции. Ночью был зафиксирован факт обстрела с позиций группировки по поселению Машария. Информация о пострадавших среди местных жителей или нанесенном материальном ущербе будет уточнятся. Сирийские военнослужащие открыли ответный огонь по опорным пунктам террористов.

Провинция Алеппо

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека, в городе Африн детонировала самодельная бомба в автомобиле «Дивизии Султан Мурад», которая входит в состав «Сирийской национальной армии». Пострадал только сам автомобиль и незначительный ущерб был нанесен близлежащему зданию. Позже, в городе Аль-Баб аналогичное взрывное устройство, установленное в машине, ранило несколько гражданских лиц, вторая бомба детонировала на дороге между Азазом и Африном. Служба безопасности «Сирийской национальной армии» подозревает в установке бомб курдских боевиков «Отрядов народной самообороны». Они несут ответственность за последний крупный теракт в Африне, который унес в апреле этого года жизнь двух десятков человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции Дейр-эз-Зора совершили вылазку террористы «Исламского государства». Военно-аналитический Telegram-канал «Вестник Дамаска» передал, что в городе Абу-Кемаль боевики или их сторонники вывесили на здание штаба иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской лист с угрозами. Террористы сообщили, что если иранские бойцы не покинут провинцию, они будут совершать атаки на них и всех, кто пойдет на сотрудничество с ними или иными проправительственными силами.

Поданным Telegram-канала Directorate 4, несколько вооруженных людей совершили нападение на дом семьи из племени Альбу Фариу в населенном пункте Масах, убив восемь человек. До расправы местные жители поселка видели автомобиль террористов «Исламского государства». Предположительно, террористы покидали место убийства представителя племени Афиф — Самира Халифа. В убийстве Халифа некоторое время подозревали членов племени Альбу Фариу, однако ряд сирийских СМИ предполагает, что покушение на него, также как и убийство восьми человек из племени является провокацией террористов, которые пытаются разжечь межплеменную войну для дестабилизации обстановки в регионе. Ранее убитый неоднократно получал угрозы от «спящих ячеек» ИГ из-за тесного сотрудничества с боевиками «Демократических сил Сирии», он оказывал всестороннюю поддержку курдских бандгрупп в период, когда они проводили серию рейдов по поимке террористов ИГ.

Провинция Даръа

На востоке провинции продолжились вылазки «спящих ячеек» боевиков. Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в ходе вылазки поселка Кафр-Даль группа вооруженных лиц похитила мирного жителя из его дома и вывезла в неизвестном направлении.

У города Тафас было найдено обезображенное тело мужчины. Как сообщает источник в сети Twitter @QalaatAlMudiq, позднее убитого сумели опознать как пропавшего несколько дней назад жителя города, в прошлом убитый входил в состав одной из вооруженных бандгрупп, действовавших в провинции до подписания перемирия с официальным Дамаском в 2018 году. Следы на его теле говорят о том, что мужчину казнили в пустыне. Ни одна из группировок пока что не взяла ответственность за покушение на бывшего боевика, наиболее вероятно, что он стал жертвой «спящих ячеек» боевиков, которые продолжили подпольную деятельность в провинции с поддержкой международной коалиции.

Провинция Идлиб

Протурецкие силы согнали к турецким наблюдательным пунктам мирное население и устроили митинг в поддержку турецких военных на юге Идлиба. Согласно информации Telegram-канала «Вестник Дамаска», протестующие требуют, чтобы турецкая армия отвоевала у сирийской армии южные и восточные части провинции Идлиб.

На юге Идлиба возобновились столкновения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» с правительственными войсками. Как передает агентство Aleppo AMC, обстрелы со стороны боевиков были зафиксированы у деревни Аль-Халуба после чего военнослужащие подвергли ответному обстрелу укрепленные огневые точки террористов. На стыке административных границ с провинций Идлиб и Хама боевики также спровоцировали столкновения с САА. По информации Masar Press Net, «Хайят Тахрир аш-Шам» открыла огонь по опорным пунктам армии у деревни Анкауи и Калайдин.

Днем высокопоставленный полевой командир группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» был убит в результате авиаудара, нанесенного с иранского беспилотника. По данным портала Baladi News, Хашам Абу Ахмад, который командовал первой пехотой дивизией группировки погиб в районе поселка Аль-Бара. Корреспондент издания добавил, что силы САА, иранский бойцов в настоящее время развернуты у поселения Кафр-Набель и неоднократно подвергались нападениям со стороны боевиков, несмотря на действующий в провинции режим прекращения огня.

Провинция Ракка

Как сообщает новостной портал Step News, к востоку от города Ракка в деревне Маадан группа неизвестных боевиков, предположительно из состава «Исламского государства»1 совершила нападение на патруль сирийских военнослужащих, открыв огонь из автоматов по их автомобилю. По неподтвержденным сведениям, погибли пять солдат сирийской армии, нападающие успели скрыться из поселка до прибытия подкрепления.

В понедельник боевики «Демократических мил Сирии» провели кампанию рейдов в деревне Хоус. Без предъявления обвинений были арестованы 20 мирных жителей, в основном это молодые мужчины. Рейды с обысками также прошли в поселениях Мансур, Ханайда, Аль-Хамрат и Аль-Самра. Кроме того, боевики арестовали семь человек в городе Ат-Табка, обвинив их в подделке документов, для дальнейшего расследования задержанные были направлены в одну их тюрем SDF в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Хасака

Согласно данным Telegram-канала WarJoгrnal, коммерческие и гражданские транспортные средства начали движение по трассе М4. По сообщениям местных источников, первая колонна автомобилей местных жителей уже выдвинулась из поселка Тель-Тамр. Для недопущения обстрелов с территории протурецких формирований колонну сопровождают российские военные на бронетранспортерах.

Как передает медиаресурс Alkhabour21, в городе Аш-Шаддади был застрелен неизвестным боевик из службы внутренней безопасности «Демократических сил Сирии». SDF подозревает, что их боевиков застрелили террористы «Исламского государства».

В приграничных с оккупированными протурецкими бандгруппами районах местное население жалуется на пожары в полях с посевами пшеницы, как спровоцированные недавними обстрелами со стороны группировок и армии Турции, так и намеренными поджогами. Огонь уже уничтожил десятки гектаров посевов, без урожая рискуют остаться жители поселений Даудия, Мулла-Нури, Ариша, Аль-Джамилия, Абд аль-Салам и Аль-Азизия, некоторые фермеры начали раньше срока убирать урожай в ущерб себе.

1 Организация запрещена на территории РФ.