Эксперт перечислил бесполезные функции современных смартфонов

Москва, 26 мая. Менеджер по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Роман Попов перечислил функции смартфонов, которые на самом деле бесполезны.

«Сложно сказать, какие функции смартфонов бесполезны для всех, так как это индивидуально, однако действительно есть некоторые характеристики и опции, которые не нужны большинству людей», — говорит эксперт.

По его словам, функция камеры снимать видео в 4К используется как конкурентное преимущество, так как для рядовых пользователей эта функция бесполезна — социальные сети все равно сжимают разрешение роликов до стандартного.

«Стоит также отметить предустановленные приложения, которые могут быть не всем необходимы», — объясняет Попов.

Специалист советует после покупки телефона проверить его содержимое и оставить только те утилиты, которые вы действительно будете использовать. По его словам, чтобы не переплачивать за смартфон, необходимо сразу определиться, для каких целей он вам понадобится.

«Некоторые функции камеры (например, макромодуль или замедленная съемка) могут значительно влиять на стоимость телефона, но на практике либо не используются вовсе, либо используются крайне редко», — объясняет специалист.

Попов говорит, что это касается и смартфонов с несколькими камерами. Он советует предварительно ознакомиться с их характеристиками, чтобы понять, понадобятся ли вам в итоге все эти камеры.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших флагманских смартфонов, вышедших в этом году. В список вошли гаджеты, обладающие высококачественным OLED-дисплеем, большим временем автономной работы, а также имеющие не менее трех камер на задней панели.