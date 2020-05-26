Постпред РФ напомнил о десятках тайных операций США по смене режимов

Вена, 26 мая. Руководство США за период холодной войны провело семьдесят операций, направленных на смену режимов в различных странах мира. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Российский дипломат напомнил об этих данных, сославшись на западных аналитиков. Свое заявление он сделал на фон очередных заявлений США о якобы имевшем место «вмешательстве» РФ в выборы в Соединенных Штатах.

«В США почти помешались на «вмешательстве России в американские выборы». Между тем западные же аналитики подсчитали, что только в период холодной войны США осуществили 64 тайных и 6 неприкрытых операций по смене неугодных режимов», — написал Ульянов в своем Twitter.

Напомним, ранее США обвиняли Россию во «вмешательстве в выборы» американского президента в 2016 году. Экс-прокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование мифического «вмешательства России» в президентские выборы в США. Однако спустя два года расследования Мюллер не смог предоставить ни одного доказательства «вмешательства РФ». При этом расследование «сговора» президента США Дональда Трампа и Москвы обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов, пишет RT.

В Кремле неоднократно отвечали на вопросы о «вмешательстве в выборы». Москва опровергла все голословные обвинения, а провалившееся расследование Мюллера лишь в очередной раз подтвердило несостоятельность претензий США.