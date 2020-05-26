Львовский журналист назвал жителей Украины «паскудным» народом

Киев, 26 мая. Львовский журналист Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала оскорбил народ Украины, назвав его «паскудным».

Дроздов заявил, что украинцы «испорчены технологиями Кремля».

«Эволюционный путь развития страны приводит нас (Украину. — Прим. ФАН) в Малороссию или Россию. Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению», — говорит журналист.

По его словам, украинцы привыкли к «длительной оккупации» и не стремятся к строительству «своего национального пространства».

«Он (народ. — Прим. ФАН) соглашается на пространство, которое идет с северо-востока — с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино и так далее», — перечисляет Дроздов.

Журналист заявил, что чем больше времени проходит без «сильной украинской политики», тем меньше шансов «на победу украинского».

Дроздов известен своими неоднозначными и провокационными высказываниями в адрес своих сограждан. Ранее он назвал русскоязычных украинцев «одноклеточными». По мнению журналиста, никто на Украине не обязан понимать русский язык, однако каждый житель страны обязан знать украинскую «мову». В начале мая он заявлял, что русскоязычные гости Львова, которые не разговаривают на украинском, должны развернуться и уехать на вокзал. Ведущий недоволен тем фактом, что, гуляя по городу он часто слышит русский язык, а официанты обслуживают клиентов «по-ихнему».