Украинский экономист заподозрил Зеленского в употреблении транквилизаторов

Киев, 26 мая. Поведение президента Украины Владимира Зеленского говорит о том, что он либо принимает некие транквилизаторы, либо просто является провокатором. Об этом заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин.

«Зеленский сидит на костре и сам под себя гранаты подбрасывает. И его этот Ермак обреченный, Шефиры эти — все, кого он собрал — они просто в один котел зашли», — описал ситуацию на Украине Соскин в эфире YouTube-канала «Politeka».

Эксперт выразил мнение, что глава государства «что-то принимает» или «просто провокатор».

«Принимает какие-то транквилизаторы. Потому что нормальный человек такие вещи не может делать. Или он просто провоцирует — может, он просто провокатор какой-то… Но нормальный человек таких вещей вытворять не может», — подчеркнул Соскин.

Эксперт объяснил, что Зеленский «открыл» несколько фронтов. Первый из которых, религиозный, «против себя». Второй фронт открыт «против мэров», третий — против малых и средних предпринимателей.

Кроме того, по словам Соскина, Зеленский настраивает против себя научные круги, НБУ и олигархов в лице бывших акционеров «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним, что 20 мая исполнился год со дня инаугурации Владимира Зеленского. Во втором туре президентских выборов в 2019 году он набрал более 73% голосов избирателей.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя констатировал, что смена власти на Украине привела к ужесточению риторики в отношении России. По его словам, складывается впечатление, что «единственным приоритетом украинской внешней политики является противодействие РФ во всех возможных формах».