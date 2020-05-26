В Одессе коммунальщики «дезинфицировали» трамвай «святой водой»

Одесса, 16 мая. Сотрудники одесских коммунальных служб «дезинфицировали» салон трамвая при помощи ведра «святой воды». Об этом пишет портал «Думская».

Инцидент был снят на видео одним из пассажиров. На кадрах видно, как сотрудники одесского коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» в костюмах биозащиты провели «дезинфекцию» салона трамвая, просто выплескивая руками жидкость из ведра.

Стоит отметить, что сотрудники коммунальных служб проводили «дезинфекцию» в тот момент, когда почти все месте в трамвае были заняты, хотя правила требует проведения дезинфекции только в пустом транспорте.

Некоторые пассажиры потребовали от коммунальщиков объяснений – зачем те просто льют воды из ведра горстями? В ответ сотрудники «Одесгорэлектротранса» заявили, что в ведре «святая вода», которая была взята «на Соборке».

Коммунальные службы Одессы уже принесли извинения за происшествие, заявив, что виновные работники будут уволены. Также будет наказан руководство трамвайного депо.

Напомним, что ранее врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что регулярная дезинфекция вызывает так называемую «болезнь высокой чистоты» и ослабляет иммунную систему. По его словам, постоянная чистота вокруг делает организм уязвимым, поскольку «иммунная система остается недогруженной» из-за редких контактов с микроорганизмами.