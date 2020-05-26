Черногория временно отказалась принимать российских туристов

Подгорица, 26 мая. Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович.

С началом лета черногорские власти рассматривают вариант открытия границ со странами с благоприятной эпидемиологической ситуацией, то есть, где выявлено максимум 25 зараженных на 100 тыс. жителей. В России зафиксировано большее число инфицированных, поэтому Черногория пока не будет открывать границы для россиян. Черногорские власти подчеркивают, что ситуация меняется изо дня в день, поэтому требования для открытия границ могут быть изменены.

«Возможно, мы откроемся еще для нескольких других государств», — говорит Душко Маркович.

Напомним, что Черногория объявила о победе над коронавирусом 25 мая. Согласно последним данным, в стране было зарегистрировано 324 случаев заражения COVID-19, 9 человек скончались, а 315 — выздоровели.

Ранее сообщалось, что правительство Украины постановило смягчить карантинные меры и возобновить работу КПП на границе со странами ЕС и Молдавией. При этом пункты пропуска на границах с РФ и Белоруссией продолжат оставаться закрытыми из-за «более сложной эпидемиологической ситуации» в этих странах.