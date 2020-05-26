Минобороны РФ получит два спутника связи «Меридиан-М»

Москва, 26 мая. Компания Роскосмоса «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) изготовит для Минобороны РФ два космических аппарата связи «Меридиан-М», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

С 2019 года на орбиту были выведены первые два модернизированных спутника «Меридиан-М».

По данным источника РИА Новости, в мае Минобороны и ИСС подписали контракт на изготовление еще двух аппаратов «Меридиан-М». Подписанное соглашение позволит загрузить мощности сибирского предприятия.

С 2006 по 2014 годы были запущены семь спутников «Меридиан». Первый спутник из-за пробоины, нанесенной космическим мусором, вышел из строя. Второй вышел на нерасчетную орбиту. Однако он продолжает работать по целевому назначению. Пятый спутник не вывели на орбиту.

20 февраля запуск спутника «Меридиан-М» чуть не обернулся аварией. Двигатель третьей ступени ракеты «Союз-2.1а», запущенной с космодрома «Плесецк», преждевременно прекратил свою работу, однако разгонный блок «Фрегат» предотвратил аварию. Разгонный блок компенсировал потери, которые возникли в результате преждевременного отключения двигатель третьей ступени.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что планы ракетных пусков на нынешний год будут изменены в связи с приостановкой производства спутников в Европе, которые планировалось выводить российскими ракетоносителями. Ранее сообщалось, что Роскосмос планировал провести в 2020 году около 40 пусков.