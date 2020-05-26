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Минобороны РФ получит два спутника связи «Меридиан-М»

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Минобороны РФ получит два спутника связи «Меридиан-М»

Москва, 26 мая. Компания Роскосмоса «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) изготовит для Минобороны РФ два космических аппарата связи «Меридиан-М», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

С 2019 года на орбиту были выведены первые два модернизированных спутника «Меридиан-М».

По данным источника РИА Новости, в мае Минобороны и ИСС подписали контракт на изготовление еще двух аппаратов «Меридиан-М». Подписанное соглашение позволит загрузить мощности сибирского предприятия.

С 2006 по 2014 годы были запущены семь спутников «Меридиан». Первый спутник из-за пробоины, нанесенной космическим мусором, вышел из строя. Второй вышел на нерасчетную орбиту. Однако он продолжает работать по целевому назначению. Пятый спутник не вывели на орбиту. 

Минобороны РФ получит два спутника связи «Меридиан-М»

20 февраля запуск спутника «Меридиан-М» чуть не обернулся аварией. Двигатель третьей ступени ракеты «Союз-2.1а», запущенной с космодрома «Плесецк», преждевременно прекратил свою работу, однако разгонный блок «Фрегат» предотвратил аварию. Разгонный блок компенсировал потери, которые возникли в результате преждевременного отключения двигатель третьей ступени. 

Ранее в Роскосмосе сообщили, что планы ракетных пусков на нынешний год будут изменены в связи с приостановкой производства спутников в Европе, которые планировалось выводить российскими ракетоносителями. Ранее сообщалось, что Роскосмос планировал провести в 2020 году около 40 пусков.

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Источник: РИА Новости
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