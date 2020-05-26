Украинский депутат проехал «зайцем» в киевской маршрутке и отказался платить

Киев, 26 мая. Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Николай Тищенко проехался в киевской маршрутке, не заплатив за проезд, сославшись на якобы наличие льгот. Об этом у себя в Facebook сообщил блогер Василий Крутчак.

«Коля Тищенко настолько хочет стать мэром Киева, что готов даже делать вид, что пользуется общественным транспортом, как обычные люди», — пишет Крутчак.

Блогер отметил, что Тищенко не стал платить за проезд в маршрутке, так как даже не знает, сколько он стоит.

Крутчак сопроводил свой пост видеозаписью, на которой водитель той самой маршрутки утверждает, что Тищенко вместе со своим охранником проехал одну остановку, после чего пересел в свой автомобиль.

«Он проехал одну остановку, я его попросил оплатить проезд, а он говорит, что народные депутаты имеют льготы на проезд в общественном транспорте. И вышел. Сел в Mercedes позади, ехал за мной, припарковался», — рассказывает водитель маршрутки.

Ранее сообщалось, что экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан побил козла в Киевском зоопарке. На видеозаписи запечатлено, как козел выхватил у ребенка стаканчик с овощами. Богдан схватил животное за ухо и стал трясти, пока тот не выпустил стакан. Затем чиновник ударил животное по уху со словами «козлина ты дурная».