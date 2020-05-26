Врачи рассказали, какая диета позволит сохранить здоровую печень

Барселона, 26 мая. Сохранить здоровье печени можно при помощи правильного питания и регулярной физической активности. Об этом пишет каталонская газета La Vanguardia, ссылаясь на врачей-диетологов.

В материале приводится мнение врачей, которые напоминают, что общее состояние организма значительно зависит от работы печени, которая выделяет желчь, выводит токсины, синтезирует ферменты, сохраняет витамины и микроэлементы. Главную опасность для печени представляет алкоголь, который является причиной развития жировой болезни. Та, в свою очередь, вызывает гипогликемию и гиперурикемию.

Как объяснила врач-диетолог Ева Родригес, также стоит отказаться от ультрапереработанных продуктов, к которым относится выпечка и кондитерские изделия. Все они приводят накоплению жира в области печени.

Кроме того, следует как можно сильнее сократить потребление мяса, сливок и сливочного масла, а также других жирных продуктов. По возможности, надо полностью отказаться от фастфуда, полуфабрикатов и снеков, а также гамбургеров, колбас и сосисок. Следует также следить за количеством употребляемого сахара и соли.

Диетолог напомнила, что для сохранения здоровья печени надо отказаться от курения и наркотиков, регулярно заниматься спортом и следить за своим весом. Очень полезным является включения в свой рацион редиса, хрена и баклажанов. Ранее газета «Известия» рассказала, как лучше питаться во время самоизоляции..

Как не раз отмечали медики, длительное употребление алкогольных напитков приводит к хроническим заболеваниям печени — к стеатозу, циррозу и раку. Восстановить повреждения органа помогут лактобактерии Lactobacillus rhamnosus, рассказал исследователь Юхуа Ван по результатам экспериментов на мышах.