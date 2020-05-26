В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин

Москва, 26 мая. Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Лысаков в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что в России цены на топливо не зависят от рыночных законов.

«Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм <...> не работает», — заявил он.

Депутат предупредил, что «стоимость топлива для российского потребителя будет только расти».

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов добавил, что сегодня однозначно необходимо запретить для внешних поставок российский рынок нефтяных продуктов, «поскольку цены на сырье были крайне низкими и в связи с тем, что из-за введенных ограничений потребление топлива сильно уменьшилось».

Напомним, в понедельник правительство распорядилось временно приостановить импорт в Россию топлива, передавал RT. Запрет будет действовать до 1 октября 2020 года. В список попали, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли.

Запрет не будет распространяться на топливо, которое перевозят из одного субъекта России в другой с пересечением границы. Обратной силы у документа нет, поэтому на топливо, ввезенное в Россию до вступления в силу временного запрета, его действие распространяться не сможет.