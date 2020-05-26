В США главе украинского космического агентства «дали понять, с кем дружить, а с кем — нет»

Киев, 26 мая. Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов в первый рабочий день был приглашен в американское посольство, где получил инструкции, с какими странами следует сотрудничать.

По словам Усова, он пришел на рабочее место в 09.00 утра. Уже в полдень он был приглашен на встречу в посольство США, «где ему дали понять, с кем дружить, а с кем — нет» на уровне стран.

Как говорит Усов, в беседе с работниками посольства США, он дал понять, что Киев ищет альтернативные проекты и партнеров, если у Вашингтона есть подходящие предложения, то украинская сторона заключит с ними контракт, если нет, то будет искать других.

Глава Государственного космического агентства Украины также отмечал, что Киев якобы может «выбить» Россию из американских космических проектов, но для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей. Согласно его оценке, для реализации этого плана потребуется до 40 млн долларов.

Ранее Усов отмечал, что ракета «Циклон-4», которую строят на Украине уже 15 лет, никуда не полетит. По его словам, ракета основана на топливных элементах гептил-амил, которые в XXI веке уже не используют для первых ступеней. Он считает, что в дальнейшем можно будет использовать двигательную установку 861 для третей ступени ракеты несмотря на то, что сам ракетоноситель не запустят.