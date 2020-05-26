В России предрекли подорожание туалетной бумаги

Москва, 26 мая. Туалетная бумага и бумажные полотенца могут подорожать на десять-пятнадцать процентов. С таким предупреждением выступил депутат Госдумы Юрий Волков.

Волков отправил в Роспотребнадзор письмо, в котором предупредил о возможном росте цен на бумажные санитарно-гигиенические товары. По его словам, причиной может стать рекомендация Роспотребнадзора о приостановке раздельного сбора мусора из-за угрозы коронавируса. Реализация этой рекомендации может привести к остановке потоков формирования сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, и, как следствие, сокращению производства упомянутых товаров.

«Рекомендации даны без уточнения позиции службы по области распространения такого действия. Также не определен срок действия рекомендаций, поскольку они даны не на период самоизоляции, а связаны только с возможностью заражения от нового вируса COVID-19», — заявил Волков.

Как пишет газета «Известия», Волков добавил, что обратился в письме к Роспотребнадзору с просьбой уточнить его позицию по раздельному сбору мусора во время пандемии.

Исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев отметил, что уже в течение трех следующих недель стоимость туалетной бумаги может вырасти на 10-15%. Одновременно с этим не исключено, что самая дешевая туалетная бумага полностью исчезнет из продажи.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 5,5 миллиона человек. От коронавируса скончались более 346 тысяч человек.