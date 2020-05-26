Директор московской школы назвал преимущества онлайн-обучения

Москва, 26 мая. Некоторые методики, которыми пользовались российские преподаватели во время дистанционных занятий, могут остаться и после снятия ограничений, сообщил директор московской школы №1788 Александр Ездов.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Ездов отметил, что онлайн-обучение воспитывает в детях ответственность благодаря тому, что им приходится самим организовывать себя без оглядки на учителя. По мнению директора, этот ценный навык пригодится молодежи в будущем.

Ездов уверен, что и после снятия ограничений педагоги продолжат пользоваться некоторыми технологиями дистанционного образования.

«Для начальной школы есть такие онлайн-сервисы с высокими адаптивными свойствами. То есть ребенок садится, решает задачу, например, по математике. Информационная система смотрит, каким темпом он решает, сколько попыток берет на каждую задачу, сколько времени тратит на их решение, и дальше сама система подбирает ему задачи по этой теме или по следующей. Учитель видит у себя на экране, как его класс двигается. Кто на какой теме находится, кто сколько уже решил, кому-то подсовывает более сложные задачки уже сам. Это то, что мы возьмем», — рассказал директор.

При этом он отметил, что ничто не заменит общение ребенка с учителем.

Ранее был сформирован новый календарный план проведения экзаменационной кампании в России. Как сообщало Федеральное агентство новостей, вслед за тестовыми экзаменами будет запущен этап очной сдачи ЕГЭ с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. На 6 и 7 июля назначен самый массовый ЕГЭ по русскому языку, на 10 июля — по профильной математике, на 13 июля — по истории и физике. 16 июля школьники сдадут экзамен по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам.

Также запланированы резервные дни: 24 июля можно будет сдать все учебные предметы, кроме русского языка и иностранных языков, 25 июля — все предметы.