Дуда уверен, что газопровод Baltic Pipe позволит Польше «диктовать условия» России

Варшава, 26 мая. Начиная с 2022 года Польша станет независимой в плане поставок газа — решающим фактором в этом вопросе станет завершение строительства газопровода Baltic Pipe, сообщает wPolityce.

Как отмечает польское издание, на протяжении длительного периода Варшаве приходилось платить Москве за газ больше, чем Германии, из-за отсутствия альтернатив. В Польше считают, что газопорт городе Свиноустье повысит уровень энергетического суверенитета страны, а также «диктовать условия РФ».

«Но главное то, что мы сейчас строим газопровод от норвежского шельфа, который обеспечит нам полную независимость. Тогда мы на самом деле будем решать, подпишем ли мы договор с российским поставщиком или нет», — заявил недавно президент Польши Анджей Дуда.

Польский президент отметил, что власти страны рассматривают внутренние дела страны в качестве приоритетных.

Напомним, что строительство газопровода Baltic Pipe началось в этом месяце. Окончание строительства запланировано в октябре 2022 года.

Ранее журналисты польского аналитического журнала Nowa Konfederacja отмечали, что газопровод Baltic Pipe может оказаться бесполезным из-за изменений трендов мировой энергетики к окончанию его строительства. Обозреватели напомнили польским властям о внедрении концепции Европейского зеленого курса. Согласно энергетической стратегии Польши, разработанной на основе этой концепции, газ должен занимать к 2040 году лишь 16% от общего объема источников энергии в стране.