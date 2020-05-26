Украинка натянула трусы на голову после требования надеть маску

Киев, 26 мая. Посетительница одного из почтовых отделений Киева получила замечание за то, что вошла в помещение без защитной маски. В ответ она сняла штаны и нижнее белье, а затем – надела трусы на голову. Произошедшее попало на видео.

Как сообщается, инцидент имел место в одной из отделений украинской «Новой почты». Представители почтовой службы уже подтвердили подлинность видео, сообщив, что происшествие действительно случилось в одном из их филиалов.

В «Новой почте» добавили, что не осуждают поступок клиентки, однако выступают против утечки информации и появления этого видео в Сети. Компания провела внутреннее расследование и нашла сотрудника, который записал видео с инцидентов с монитора на собственный смартфон, а затем выложил его в Интернет. Сейчас обсуждается вопрос увольнения этого сотрудника.

Напомним, что в конце прошлого месяца торговцы и предприниматели вышли на митинги протеста, а главы нескольких регионов обратились к Киеву с требованием «начать ослаблять карантин». С такими призывами выступили во Львове, Ивано-Франковске, Херсоне, Черновцах и других городах.

На Украине с 22 мая начнется новый этап ослабления ограничительных мер. С этого дня в Киеве общественный транспорт возобновит работу в нормальном режиме. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что Украина готова открыть авиационное сообщение вместе со странами Евросоюза с 15 июня при условии положительной динамики по коронавирусу.