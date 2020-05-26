Небензя заявил об установленном на Украине протекторате США

Москва, 26 мая. Содержание опубликованных переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена свидетельствует, что США фактически создали на Украине протекторат, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат говорит, что Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом стало венцом запущенной ЕС в 2009 году программы «Восточное партнерство». По его словам, это стало «детонатором Майдана» в 2014 году.

«Потом на хребте ЕС на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украина. Это хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко», — отмечает Небензя.

Он подчеркивает, что РФ предупреждала Киев о невыгодности ассоциации с ЕС еще в 2013 году. По его словам, еще при президенте Януковиче, украинская сторона утверждала, что якобы «заграница им поможет».

«И вот сейчас я с удивлением слушаю, как из Киева раздаются робкие сигналы о том, что, оказывается, соглашение несправедливое, что его надо бы поправить, что украинские предприниматели оказались в невыгодном положении. То есть не прошло и 6 лет, как Киев осознал то, что мы им говорили в 2013 году», — резюмировал Небензя.

Напомним, что на Украине продолжается громкий политический скандал, связанный с публикацией «пленок Деркача» — записей переговоров экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Госдепартамента Джоном Керри. Записи подтвердили, что Байден оказывал влияние на Порошенко. Скандал продемонстрировал жителям Украины, как далеко зашло внешнее управление страной и как много коррупционных действий было совершено во время президентства Порошенко.