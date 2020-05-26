«Обиженная» Брухунова похвасталась дорогим подарком от Петросяна

Москва, 26 мая. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась новым подарком от возлюбленного. После нападок со стороны экс-супруги Елены Степаненко артист подарил жене золотое кольцо от Tiffany&Co.

Несколькими днями ранее Степаненко вновь попала на первые полосы бульварной прессы благодаря шутке в своем шоу о том, что после 74 лет мужчин тянет на «марамоек».

Как сообщает KP.RU, новая жена Петросяна приняла шутку на свой счет, сделав репост этой новости в своем блоге. Чтобы поддержать молодую супругу, 74-летний юморист впервые опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Брухуновой.

Вскоре сама Брухунова показала в сторис роскошный подарок — кольцо, сплетенное в виде надписи Love (любовь). Как уточнил дизайнер украшений Влад Торхов, это кольцо ювелирного дома Tiffany&Co из коллекции Paloma’s Graffiti. Надпись выполнена почерком французского модельера Паломы Пикассо, младшей дочки Пабло Пикассо. Стоимость украшения составляет около 50 тыс. рублей.

Ранее Брухунова ответила на критику подписчиков, которые обвиняют ее в том, что она увела артиста у Степаненко. На своей странице в Instagram она напомнила, что Степаненко — далеко не первая супруга юмориста. Мнения других комментаторов по данному вопросу разделились: одни уверены, что Брухунова никого не уводила из семьи силой, другие же считают ее разлучницей.