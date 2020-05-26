ПНС распространяет вбросы, пытаясь снизить моральный дух бойцов ЛНА

Триполи, 26 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) пытаются распространить вброс для снижения морального духа Ливийской национальной армии (ЛНА), чтобы обратить ее бойцов в бегство.

Триполитанские боевики начали прибегать к методам, которые активно использовали нацисты во время Второй мировой войны.

«Последняя возможность вывести механизмы и технику, выведенные из районов Тархуна, Бани-Валид и Нессма, на юг, начиная с 22.00 25 мая до 22.00 27 мая», — гласит текст пропагандистского постановления ПНС.

بيان غرفة العمليات المشتركة:



فرصة اخيرة لانسحاب الاليات و المعدات المنسحبة من مناطق #ترهونة و بني وليد و نسمة باتجاه الجنوب اعتباراً من اليوم 2020/5/25 الساعة العاشرة مساءً الى يوم 2020/5/27 الساعة العاشرة مساءً مع استمرار المراقبة الجوية و استهداف أي وحدات قتالية متجهة شمالاً pic.twitter.com/QDMU5siGzg — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 25, 2020

Боевики пытаются запугать ливийских военных тем, что за ними якобы ведется наблюдение с воздуха и они находятся под прицелом. Согласно вбросу боевиков, ПНС якобы моментально откроют огонь по подразделениям ЛНА, которые будут продвигаться на север Ливии.