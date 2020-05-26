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ПНС распространяет вбросы, пытаясь снизить моральный дух бойцов ЛНА

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ПНС распространяет вбросы, пытаясь снизить моральный дух бойцов ЛНА

Триполи, 26 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) пытаются распространить вброс для снижения морального духа Ливийской национальной армии (ЛНА), чтобы обратить ее бойцов в бегство.

Триполитанские боевики начали прибегать к методам, которые активно использовали нацисты во время Второй мировой войны.

«Последняя возможность вывести механизмы и технику, выведенные из районов Тархуна, Бани-Валид и Нессма, на юг, начиная с 22.00 25 мая до 22.00 27 мая», — гласит текст пропагандистского постановления ПНС.

Боевики пытаются запугать ливийских военных тем, что за ними якобы ведется наблюдение с воздуха и они находятся под прицелом. Согласно вбросу боевиков, ПНС якобы моментально откроют огонь по подразделениям ЛНА, которые будут продвигаться на север Ливии.

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Источник: Twitter
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