Москва, 26 мая. Жизнь в США серьезно осложняется высокими ценами, плохим сервисом и огромным количеством бездомных, рассказал бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский, делясь впечатлениями о жизни в Америке.

«В Калифорнии беда с бездомными, стало хуже. В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США всё мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь», — рассказал Торбинский в Instagram во время эфира с журналисткой Марией Командной.

Кроме того, он указал на отличие менталитета русских и американцев. По словам Торбинского, он не считает себя американцем. Например, и он сам, и его дети говорят в семье по-русски, пишет RT

Торбинский, начавший игру в московском «Спартаке», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», а также кипрский «Пафос», «Балтику» и «Енисей». Из последнего он ушел в 2019 году.

Ранее заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Хандруев прокомментировал начавшийся финансовый кризис в США, сравнив его с биржевым крахом 1929 года, когда началась Великая депрессия, предшествующая Второй мировой войне.

Кроме того, экономист Джесси Коломбо, который ранее предсказывал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил о новой экономической катастрофе. По его словам, на мировом рынке существуют несколько пузырей, которые вскоре могут лопнуть, что также подтвердил Хандруев. Коломбо добавил, что следующий кризис может оказаться намного серьезнее предыдущего.