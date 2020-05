Российский футболист рассказал, почему в России жить лучше, чем в США

Краткое содержание эфира по версии @sportsru, @sport_express и @championat_com: «В Калифорнии беда с бездомными, стало хуже. В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США все мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь. Здесь я ездил на «Тесле», а в Москве — «Мерседес Купе». «Тесла» – супер, я очень доволен. Новые технологии, мне очень понравилось. Люди здесь другие, менталитет иной и культура. Они могут после вечеринки на раскладных стульях собраться у гаражей и сидеть. Могу ли считать себя американцем? Пока нет. Мы поддерживаем русский язык в семье, говорим на нем. Дети, когда вырастут, сами будут выбирать. Но опыт для них хороший. Тут еще и испанский сплошь и рядом. В первый раз задумались в 2017 году о переезде. От обсуждения до реальных действий прошло несколько месяцев. Начали собирать документы, в октябре 2018 года подали их, через пару месяцев получили одобрение. Повлияла ли политика на моё решение? Это не то, что должно двигать. Да, здесь чувствуешь себя защищённее, но в моём случае политика не играла большой роли. Я построил карьеру. Я просто хотел пожить в другой стране. Главный клуб в моей жизни? Наверное, тот, который воспитал. Хотя я считаю, что главный для меня — «Краснодар». Этот клуб оставил очень хорошее впечатление, при том, что я спартаковец. Вся инфраструктура, главный человек — Сергей Галицкий, стадион, который построил он, болельщики. Когда смотрю на «Краснодар», то нет ощущения, что это российская команда, будто иностранная. Команда со своим стилем. Какие бы игроки не приходили, он остается».

