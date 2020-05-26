Российский футболист рассказал, почему в России жить лучше, чем в США

Москва, 26 мая. Жизнь в США серьезно осложняется высокими ценами, плохим сервисом и огромным количеством бездомных, рассказал бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский, делясь впечатлениями о жизни в Америке.
«В Калифорнии беда с бездомными, стало хуже. В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США всё мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь», — рассказал Торбинский в Instagram во время эфира с журналисткой Марией Командной.
Кроме того, он указал на отличие менталитета русских и американцев. По словам Торбинского, он не считает себя американцем. Например, и он сам, и его дети говорят в семье по-русски, пишет RT
Торбинский, начавший игру в московском «Спартаке», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», а также кипрский «Пафос», «Балтику» и «Енисей». Из последнего он ушел в 2019 году.
Ранее заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Хандруев прокомментировал начавшийся финансовый кризис в США, сравнив его с биржевым крахом 1929 года, когда началась Великая депрессия, предшествующая Второй мировой войне.
Кроме того, экономист Джесси Коломбо, который ранее предсказывал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил о новой экономической катастрофе. По его словам, на мировом рынке существуют несколько пузырей, которые вскоре могут лопнуть, что также подтвердил Хандруев. Коломбо добавил, что следующий кризис может оказаться намного серьезнее предыдущего.
Краткое содержание эфира по версии @sportsru, @sport_express и @championat_com: «В Калифорнии беда с бездомными, стало хуже. В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США все мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь. Здесь я ездил на «Тесле», а в Москве — «Мерседес Купе». «Тесла» – супер, я очень доволен. Новые технологии, мне очень понравилось. Люди здесь другие, менталитет иной и культура. Они могут после вечеринки на раскладных стульях собраться у гаражей и сидеть. Могу ли считать себя американцем? Пока нет. Мы поддерживаем русский язык в семье, говорим на нем. Дети, когда вырастут, сами будут выбирать. Но опыт для них хороший. Тут еще и испанский сплошь и рядом. В первый раз задумались в 2017 году о переезде. От обсуждения до реальных действий прошло несколько месяцев. Начали собирать документы, в октябре 2018 года подали их, через пару месяцев получили одобрение. Повлияла ли политика на моё решение? Это не то, что должно двигать. Да, здесь чувствуешь себя защищённее, но в моём случае политика не играла большой роли. Я построил карьеру. Я просто хотел пожить в другой стране. Главный клуб в моей жизни? Наверное, тот, который воспитал. Хотя я считаю, что главный для меня — «Краснодар». Этот клуб оставил очень хорошее впечатление, при том, что я спартаковец. Вся инфраструктура, главный человек — Сергей Галицкий, стадион, который построил он, болельщики. Когда смотрю на «Краснодар», то нет ощущения, что это российская команда, будто иностранная. Команда со своим стилем. Какие бы игроки не приходили, он остается».