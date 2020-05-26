В США назвали водную блокада Крыма потенциальной причиной для войны РФ с Украиной

Москва, 26 мая. Потенциальной причиной для войны России и Украины может стать критическая нехватка воды в Крыму из-за водной блокады полуострова, считают аналитики американского центра The Jamestown Foundation.

Как сообщает «Лента.ру», аналитики напомнили, что до 2014 года порядка 85% питьевой воды поступало в Крым по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр. После возвращения полуострова в состав РФ, Украина перерыла этот канал подачи.

В этом году ситуация с запасами воды достигла критической отметки. Из-за бесснежной зимы некоторые из 22 водохранилищ полуострова полностью высохли, другие заполнены максимум на треть.

Украина настаивает, что подача воды возобновится только после «возвращения» полуострова. По мнению американских аналитиков, принципиальная позиция Киева может стать для России веской причиной для начала военных действий.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после госпереворота на Украине и проведенного на полуострове референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

На прошлой неделе крымско-татарский общественник, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев заявил, что ООН должна отреагировать на водную блокаду Крыма со стороны Украины, поскольку ситуация противоречит нормам международного права. При этом Мусаев добавил, что данный вопрос необходимо решать с учетом того, что полуостров является российской территорией.