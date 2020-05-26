В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

Москва, 26 мая. Еще 76 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались в Москве. Общее число жертв вируса в столице достигло 2 110 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по борьбе с коронавирусом.

«В Москве скончались 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — передает Оперштаб.

Отмечается, что днем ранее сообщалось о 41 умерших от коронавируса.

Ранее сообщалось, что каждый третий инфицированный коронавирусом в России выздоровел. Согласно последним данным, число излечившихся пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 118,7 тыс. человек. Доля выписанных от общего числа заразившихся в стране составляет 33,6%.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что масочный режим в России продлится еще месяц или два.