Пучков уверен, что на Украине попытались «нагадить» России, создав игру с Гитлером

Москва, 26 мая. Переводчик и кинокритик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», прокомментировал выход игры Strategic Mind: Blitzkrieg, созданной украинской студией Starni Games. В ней демонстрируются альтернативные события Второй мировой, а игрок может играть за Гитлера и Третий Рейх.

Игра от украинской студии позволяет игроку выиграть Вторую мировую войну за Германию. В трейлере к игре демонстрируется, как Гитлер принимает парад на Красной площади.

«Во главе армии Германии вам предстоит поставить на колени всю Европу. Настало время блицкрига!» — рекламируют игру ее украинские создатели.

По словам Пучкова, он впервые слышит о такой студии или игре. Однако, как отметил переводчик, производство подобных игр он считает нормальным для Украины явлением.

«Для страны победившего нацизма, Украины, это нормально. Если там Бандера - народный герой, там непрерывно чествуют солдат из легиона СС. Все нормально, все в русле идет», — пояснил Пучков.

Он отметил, что во многих играх можно играть за обе стороны, включая советские или немецкие войска. Однако подобное никогда не кончается немецким парадом на Красной площади. Пучков отметил, что подобные игры могут стать проблемой, ведь в них чаще играют молодые люди, которые таким образом в голову закладываются неверные идеи.

«На Украине совершили государственный переворот, к власти пришли нацисты, для них это абсолютно нормально. Делается это в том числе для того, чтобы хоть как-то нагадить России. Вот, смотрите, у нас вот Гитлер вас победил и на Красной площади стоит. Печально, что такое происходит», — объяснил Пучков.

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