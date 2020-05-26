Комаровский составил рейтинг самых грязных мест

Киев, 26 мая. Доктор Евгений Комаровский назвал семь мест, где больше всего скапливается микробов.

Доктор опубликовал на своей странице в Instgram пост, где обозначил все эти опасные для людей предметы. По мнению Комаровского, это клавиатура, дверные ручки, мобильный телефон, ключи, деньги, пульт управления, кнопки в лифте.

Подписчики поблагодарили Комаровского за информацию и добавили несколько предметов, где, по их мнению, скапливается не меньше бактерий.

«Микробы живут на ручках корзин в гипермаркетах, на поручнях в транспорте. На сиденьях в транспорте, на кнопках банкоматов, они живут везде», — пишет пользователь под ником ogneva_1971.

«В масках которые нас заставляют носить», — отметила alenakreer.

«Микробы повсюду, элементарные правила гигиены и все ок. Для меня дико слышать что есть люди которые не следят за гигиеной. Видимо в детстве им этого не объясняли», — написала bu4inskaya.

«Конечно, они везде. Все порой не предусмотреть. Хорошая привычка — стараться никогда не трогать свое лицо (кроме момента, когда только помыл руки)», — отметила doctor_guzhina.

Вечером в понедельник Всемирная организация здравоохранения озвучила свежие данные, согласно которым с начала эпидемии в мире выявлено более 5,3 млн случаев заболевания COVID-19, передает RT. За последние 24 часа в мире зафиксировано 100 733 случая инфицирования COVID-19, всего скончались более 342 тыс. пациентов.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предупредил ранее, что человечество находится в середине первой волны пандемии COVID-19. По его словам, в любой момент может наступить новый пик заболеваемости.