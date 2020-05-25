Захарова объяснила, почему Россия не будет вводить выездные визы

Москва, 25 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность введения выездных виз в стране в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Захаровой, в правительстве тема введения выездных виз не поднимается.

«Абсолютно не дело государства — диктовать людям, как и что им формировать в качестве привычек, запрещать что-то или разрешать что-то, это вопрос конкретного человека, как он мыслит свой отдых, свою судьбу, и как он ее планирует», — говорит представитель МИД.

Ранее возможность введения выездных виз в России оценивал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что основания для рассмотрения этого вопроса отсутствуют. Лавров предположил, что перестраховочные меры сохранятся в транспортной сфере, например, в самолетах и поездах. Но этом очень жестких ограничений министр не ожидает.

Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что свобода передвижения россиян гарантирована конституцией и не может быть ограничена, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. По его словам, даже старшее поколение «тоскующих по СССР» не желало бы возвращения этого аспекта общественной жизни.

Напомним, что на фоне распространения коронавируса РФ закрыла границы и ограничила международное авиасообщение.