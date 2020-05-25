На Украине собираются «выбить» РФ из американских космических проектов

Москва, 25 мая. Киев может «выбить» РФ из американских космических проектов, но для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства Украины Владимир Усов.

По его словам, Украина, как и США, на данный момент зависит от России в области ракетостроения, так как не производит двигатели первой ступени. Тем не менее Усов выразил уверенность, что Киеву под силу начать самостоятельно производить детали и поставлять их в Штаты.

«Мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от России», — считает Владимир Усов.

Согласно его оценке, для реализации этого плана потребуется 30-40 млн долларов.

«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум», — резюмировал глава космического агентства Украины.

Напомним, что российские двигатели РД-180 устанавливаются на американские ракеты-носители семейства Atlas. Как отмечают эксперты, они используются для «критически важных» космических запусков, которые осуществляются в интересах американской национальной безопасности.

Ранее консалтинговое агентство Defense Express отмечало, что Украина якобы использует данные западных космических аппаратов дистанционного зондирования для слежки за действиями России в Крыму и иных приграничных территориях. По информации агентства, украинские силовики с помощью космических средств пытаются найти в указанных территориях группировки войск, а также выявить новые образцы военной техники и инженерные сооружения.