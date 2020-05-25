Москва, 25 мая. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская назвала симуляцией и местью предъявленные ей украинской прокуратурой обвинения.

По данным украинских СМИ, прокуратура Крыма, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, обвиняет Поклонскую в создании преступной организации для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в Крыму и участии в ней. Кроме того, украинские прокуроры обвиняют ее в незаконном лишении свободы, похищении людей, нарушении законов и обычаев войны и госизмене.

«Привычная реакция для нынешних украинских правоохранителей — заниматься симуляцией. У меня складывается такое впечатление, что они живут и работают в виртуальном мире. Прокуратура — виртуальная, дела — виртуальные, расследование тоже виртуальное», — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Депутат отметила, что не знакома с предъявляемыми ей обвинениями и считает их угрозой и попыткой политического давления.

«Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013 – 2014 годах в Украине государственный переворот и вооруженным путем захвативших власть в стране», — подчеркнула она.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после госпереворота на Украине и проведенного на полуострове референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

На прошлой неделе заместитель главы Секретариата президента Украины времен Виктора Ющенко Александр Чалый сообщил, что в 2014 году Украина потеряла Крым потому, что США потребовали от Киева не применять оружие, и тем самым позволили России его забрать. Он подчеркнул, что это «очень легко подтвердить записями» МИД того периода.