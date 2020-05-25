Небензя назвал детонатором майдана соглашение об ассоциации Украины и ЕС

Москва, 25 мая. Детонатором Майдана стало соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат напомнил, что в 2009 году Евросоюз начал программу «Восточное партнерство», которое де-факто нарушило действовавший ранее в отношениях Москвы и Брюсселя принцип, согласно которому общие соседи России и ЕС не будут ставиться перед выбором между обеими сторонами.

«Венцом этого партнерства стало соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое явилось детонатором майдана», — заявил Небензя, выступая в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ранее Небензя заявлял, что Украина своими действиями открыла путь к референдуму, который состоялся в Крыму в 2014 году. Дипломат подчеркнул, что необходимо учитывать то, что предшествовало референдуму в Крыму. Он призвал обратить внимание на события, произошедшие в Киеве в 2014 году, которые и привели к данному решению

Небензя отметил, что в любой цивилизованной стране правительство бы попыталось сесть за стол переговоров, но «майданные деятели» вместо этого решили отправить в Крым карательные «поезда дружбы» с отморозками, а в Донбасс выдвинуть войска, обрушить бомбы и снаряды.

Напомним, более шести лет назад в Киеве начались массовые протесты, вошедшие в историю под названием Евромайдан. Их участники выступили за подписание договора об ассоциации с Евросоюзом и против экономического сближения с Россией. Благодаря финансовым вливаниям от украинских олигархов, а также с благословения «западных партнеров» акции протеста переросли в захваты органов власти и противостояние с силовиками. В конце февраля 2014 года при поддержке участников Майдана на Украине произошел государственный переворот. В результате к власти пришли наиболее радикальные силы в стране, вскоре развязавшие войну в Донбассе. Последствия этих процессов Украина ощущает на себе до сих пор.