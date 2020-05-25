Небензя констатировал ужесточение риторики Киева в адрес Москвы с приходом Зеленского

Москва, 25 мая. Смена власти на Украине, где чуть более года назад президентом стал Владимир Зеленский, привела к ужесточению риторики в отношении России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Риторика ужесточилась. Поэтому говорить о том, что со сменой власти в Киеве что-то изменилось во внешней политике Украины, наверное, было бы наивным», — отметил российский дипломат.

По его словам, складывается впечатление, что «единственным приоритетом украинской внешней политики является противодействие РФ во всех возможных формах».

Напомним, что 20 мая исполнился год со дня инаугурации Владимира Зеленского. Во втором туре президентских выборов в 2019 году он набрал более 73% голосов избирателей.

Также Василий Небензя подчеркивал, что опубликованные аудиозаписи телефонных переговоров, предположительно, экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-премьера США Джо Байдена являются свидетельством того, что Вашингтон фактически сделал из Украины протекторат, передает RT.

Ранее Василий Небензя отмечал, что Украина своими действиями открыла путь к референдуму, который состоялся в Крыму в 2014 году. Дипломат подчеркнул, что необходимо учитывать то, что предшествовало референдуму в Крыму. По словам постпреда России в ООН, переворот в Киеве стал отправной точкой для дальнейших событий.