Гордон назвал «ложью и провокацией» слухи о его положительном тесте на коронавирус

Москва, 25 мая. Известный телеведущий Александр Гордон опроверг появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что он заболел COVID-19.

В беседе с Пятым каналом журналист назвал появившиеся сообщения банальными выдумками.

«Я здоров! Все тесты отрицательные! Знаете, если бы вы были чуть старше, я бы сказал, что это — ЛПП — ложь, ****** и провокация. Нет у меня никакого COVID-19», — уточнил Гордон.

По его словам, он работает в прежнем режиме. В частности, сегодня засняли очередную часть его программы с участием Елены Малышевой, а завтра и он сам приедет на площадку.

Ранее в СМИ появились данные, что Гордон инфицирован коронавирусом. Причем отдельные издания со ссылкой на источник сообщали, что данные подтвердил проведенный экспресс-тест.

Источник сообщил Федеральному агентству новостей, что на самом деле у Гордона коронавирус не обнаружен, а всего лишь было подозрение на COVID-19.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 353 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 118 тыс. пациентов выздоровели, свыше 3,6 тыс. скончались.

В понедельник МИД РФ рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок за границу, если в них нет крайней необходимости, передавали «Известия». В ведомстве отметили, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул необходимость исключить возможность повторного завоза коронавируса в страну и призвал не планировать на данном этапе зарубежных туристических поездок.