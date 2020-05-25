Коронавирус может привести к исчезновению дешевой одежды

Москва, 25 мая. Из-за пандемии коронавируса может пропасть недорогая одежда масс-маркетовых брендов. С таким мнением выступила главный редактор модного журнала Vogue и художественный директор издания Condé Nast USA Анна Винтур.

«Именно малый бизнес, независимо от того, люксовый он или доступный, на данный момент борется за выживание, поскольку у него нет источников дохода», — объяснила Винтур.

Как объяснила Винтур, одним из последствий пандемии станет то, что покупатели откажутся от «чрезмерного потребления» и станут более избирательными во время шопинга. Она подчеркнула, что мода должна стать более долговечной и осмысленной.

СМИ отметили, что бизнес-модели таких сетей по продаже одежды, как Zara и H&M, противоречат концепции экологичной моды. Они изготавливают дешевую и некачественную одежду, которая слишком быстро изнашивается, а потом требует замены. По мнению экспертов, эти сети переживут кризис, только если изменят подход к продажам.

В мае озвучивался прогноз, согласно которому в России могут закрыться до половины магазинов одежды. Причиной стало изменение приоритетов у покупателей из-за пандемии коронавируса.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило мнение российского экономиста, аналитика, статистика, блогера, теле- и радиоведущего Михаила Хазина относительно сценария развития текущего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По словам Хазина, в сложившихся условиях Россия сможет повторить феномен сталинского СССР, когда на фоне общемирового спада 1930-х годов Советский Союз продемонстрировал экономический рост.

Отметим, что рост безработицы отмечается во всех странах мира. Так, министерство труда США сообщило о том, что сейчас являются безработными 4,4% населения, хотя еще месяц назад эта цифра составляла только 3,5%. Германия заявила о том, что при самом хорошем раскладе в стране увеличится количество безработных на 90 тысяч человек. При неблагоприятном раскладе — количество безработных вырастет до 3,6% от общего числа работоспособного населения.