Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе запечатлели видеокамеры

Пенза, 25 мая. Следственное управление СК РФ по Пензенской области разместило видеозапись, на которой запечатлен подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе.

На кадрах видеозаписи зафиксирован темноволосый мужчина среднего телосложения в возрасте от 23 до 26 лет, который расплачивается на кассе магазина.

Напомним, что согласно данным следствия, 22 мая школьница ушла на прогулку и не вернулась домой. Позже ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы.

По факту преступления было открыто уголовное производство по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Правоохранительные органы продолжают проверки.

Ранее информация об убитой девочке появилась в одной из пензенских групп в социальных сетях. В сообществе «Пенза live» интернет-пользователи сообщили об обнаруженном теле школьницы. В записи отмечалось, что труп был найден вблизи с магазином «Магнит», который расположен рядом с остановкой общественного транспорта.