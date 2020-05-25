Газманов раскрыл секрет своей бодрости и физической формы

Москва, 25 мая. Российский певец Олег Газманов рассказал, благодаря чему он поддерживает хорошую физическую форму и моложавый внешний вид. Через два года знаменитому исполнителю будет 70 лет.

Некоторое время назад артист опубликовал на своей странице видео, где он танцует около бассейна в плавках. Ролик немедленно набрал множество просмотров. Поклонники певца отметили, что немногие мужчины выглядят так же хорошо в его годы.

Как объяснил 68-летний Газманов, секрет его превосходной физической формы отнюдь не в каких-нибудь диетах. Он признался, что ведет не самый правильный образ жизни.

«Ну, во-первых, я неправильно питаюсь, я не высыпаюсь. Я веду нездоровый образ жизни. Ем что попало», — рассказал Газманов.

По его словам, он старается не сидеть на месте и проводит в движении каждую свободную минуту. Примеру Газманова следуют и члены его семьи – сын Филипп и жена Марина. Как отметил певец, именно его супруга является главным источником вдохновения для него. Свои песни о любви он посвящает именно ей.

«Надо чтобы подходили друг другу. Чтобы страсть была, а страсть — это не только спокойные отношения. А когда бурлит все. У нас до сих пор бурлит. Мы люди страстные», — рассказал о своих отношениях с женой певец.

В прошлом году Газманов сообщил об операции в Германии. Исполнитель заявил, что это произошло восемь лет назад. Немецкие врачи вырезали певцу опухоль — гранулему. Подозрение, что новообразование было злокачественным, не подтвердилось.

Исполнитель также объяснил, почему делал операцию в Германии, а не в России. Он отметил, что восемь лет назад российские специалисты боялись браться за эту операцию, так как шансы того, что он сможет петь в дальнейшем, были невелики. Однако врачи посоветовали Газманову очень хорошего эксперта в Германии, который работает в этой узкой специализации.