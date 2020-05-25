В российских электричках могут запретить разносную торговлю

Москва, 25 мая. Роспотребнадзор рекомендовал запретить разносную торговлю в электричках, не допускать игру на музыкальных инструментах, а также не пускать в поезда пассажиров, игнорирующих правила гигиены. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Данные меры предложены в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Запрет на оказание услуг по предоставлению разносной торговли в пути следования. Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождение в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены и в пачкающей одежде», — говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты ведомства, на вокзалах должны быть оборудованы специальные помещения для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус. Они советуют дважды в день измерять температуру у пассажиров поездов дальнего следования. При выявлении признаков коронавируса у детей, врачи рекомендуют изолировать их в отдельном купе, а также вызвать «скорую» на ближайшую станцию, где запланирована остановка поезда. Подчеркивается, что при резком ухудшении состояния ребенка, включающую дыхательную недостаточность, поезд должен остановиться вне графика на ближайшей станции для вызова медиков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не рекомендовала россиянам совершать зарубежные поездки в ближайшее время из-за риска заражения коронавирусом. Попова подчеркнула, что после возвращения из-за границы жители РФ будут обязаны пройти двухнедельных карантин за свой счет, передает RT.