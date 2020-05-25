Жительница Химок довела до слез сына, мешавшего ей вести трансляцию на сайте знакомств

Москва, 25 мая. Пьяная жительница Подмосковья отчитала своего сына, который помешал ей вести секс-трансляцию в Интернете. Кадры с диалогом попали в Сеть.

Как сообщает KP.RU, на видео запечатлена 40-летняя жительница Химок Эльвира Абрамова. Женщина явно пьяна, сидит перед монитором в майке с разрезом до пупка. Она крайне недовольна тем, что ребенок отвлекает ее от компьютера.

Мальчик обращается к матери, напоминая ей, что она обещала, что «больше не будет». Судя по всему, речь идет как раз о трансляции.

— А че ты плачешь? Ты мужчина, — обращается она к ребенку. — Я не плачу. — Ты мужчина! Ты мужчина! — Нет, блин не мужчина. — У тебя дед пьет, б****. Ты не плачешь? А? А? В чем проблема? Тебе че не хватает? Тебе что-то не покупают? — Иди спи, поспи!

В этот момент мальчик заплакал. Разочарование ребенка на действия мамы никак не повлияло, она продолжила трансляцию на сайте знакомств.

На поведение женщины отреагировали зрители. Один из них написал: «Отстань от ребенка, иди спи, пьянь». Вскоре ей все же пришлось остановить эфир. Один из зрителей, ставший очевидцем неадекватного диалога матери с ребенком, выложил запись в Сеть.

Знакомая Эльвиры рассказала изданию, что та растит ребенка без мужа и раньше «была хорошей мамой», работала в магазине, выпивала редко. Женщина собиралась сообщить о произошедшем в органы опеки, однако передумала, поскольку испугалась, что у Эльвиры заберут ребенка.

Ранее «Известия» рассказали о случае в другом подмосковном городе. В Серпухове был найден двухлетний мальчик, которого бросили одного в арендованной квартире. Рядом с мальчиком лежала записка с просьбой передать его в полицию или детдом.

Позднее мать ребенка по телефону заявила полицейским, что она находится в больнице в Москве, а за сыном должен был присматривать ее двоюродный брат, вместе с которым она снимала квартиру.