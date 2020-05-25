Сирия, 25 мая. В Даръа боевики «спящих ячеек» казнили мужчину. В Идлибе сторонники боевиков устроили митинг у турецких наблюдательных постов. Свыше двух десятков человек были арестованы «Демократическими силами Сирии» в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, лишилась пяти военнослужащих при нападении неизвестных в Ракке.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой строительной и военной техники на юг Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): согнали местных жителей на демонстрации у наблюдательных постов ВС Турции в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели серию рейдов на востоке провинции Ракки, арестовав свыше 20 мирных жителей.

Провинция Даръа

У города Тафас было найдено обезображенное тело мужчины. Как сообщает источник в сети Twitter @QalaatAlMudiq, позднее убитого сумели опознать как пропавшего несколько дней назад жителя города, в прошлом убитый входил в состав одной из вооруженных бандгрупп, действовавших в провинции до подписания перемирия с официальным Дамаском в 2018 году. Следы на его теле говорят о том, что мужчину казнили в пустыне. Ни одна из группировок пока что не взяла ответсвенность за покушение на бывшего боевика, наиболее вероятно, что он стал жертвой «спящих ячеек» боевиков, которые продолжили подпольную деятельность в провинции с поддержкой международной коалиции.

Провинция Идлиб

Протурецкие силы согнали к турецким наблюдательным пунктам мирное население и устроили митинг в поддержку турецких военных на юге Идлиба. Согласно информации Telegram-канала «Вестник Дамаска», протестующие требуют, чтобы турецкая армия отвоевала у сирийской армии южные и восточные части провинции Идлиб.

Согласно информации портала Al Nour, в провинцию прибыл очередной конвой строительной и военной техники турецкой армии. Турецкий конвой из десятков автомобилей въехал в Сирию через погранпереход «Кафр-Лусин», после чего направился на юг провинции к наблюдательным пунктам.

Провинция Ракка

Как сообщает новостной портал Step News, к востоку от города Ракка в деревне Маадан группа неизвестных боевиков, предположительно из состава «Исламского государства»1 совершила нападение на патруль сирийских военнослужащих, открыв огонь из автоматов по их автомобилю. По неподтвержденным сведениям, погибли пять солдат сирийской армии, нападающие успели скрыться из поселка до прибытия подкрепления.

В понедельник боевики «Демократических мил Сирии» провели кампанию рейдов в деревне Хоус. Без предъявления обвинений были арестованы большее 20 мирных жителей, в основном это молодые мужчины в возрасте от 25 до 25 лет. Рейды были также проведены в поселениях Мансур, Ханайда, Аль-Хамрат и Аль-Самра. Кроме того, боевики арестовал семь человек в городе Ат-Табка, обвинив их в подделке документов, для дальнейшего расследования задержанные были направлены в составе конвоя с заключенными в одну их тюрем SDF в соседней провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Хасака

Родственники боевиков «Исламского государства», содержащийся в лагере для беженцев «Аль-Хол» подконтрольный «Демократическим силам Сирии» устроили сегодня манифестацию в лагере. Согласно данным местных источников, родственники и жены террористов прошлись по территории палаточного лагеря скандируя девиз группировки. Отметим, что в лагере в настоящее время проживает около 70 тысяч человек, среди которых 11 тысяч — жены и дети террористов. Наиболее радикально настроенные из них устраивают поджоги и нападают на охрану и других беженцев.

На севере Хасаки в приграничных с оккупированными протурецкими бандгруппами районах местное население жалуется на пожары в полях с посевами пшеницы, как спровоцированные недавними обстрелами со стороны группировок и армии Турции, так и намеренными поджогами. Огонь уже уничтожил десятки гектаров посевов, без урожая рискуют остаться жители поселений Даудия, Мулла-Нури, Ариша, Аль-Джамилия, Абд аль-Салам и Аль-Азизия, некоторые фермеры начали раньше срока убирать урожай в ущерб себе.

1 Организация запрещена на территории РФ.