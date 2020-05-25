Российское СМИ разоблачило очередной вброс ПНС, использовавшего видео двухлетней давности

Москва, 25 мая. Российское издание «Взгляд» разоблачило вброс так называемого «Правительства национального согласия» (ПНС) в Триполи о «сотрудниках российской ЧВК», которые якобы грузились на борт самолета на аэродроме Бени-Валид, чтобы покинуть Ливию. Как выяснилось, этот фейк, активно распространяемый турецкими СМИ, является старым видео двухлетней давности, а снятый самолет принадлежит самому ПНС.

СМИ Турции ранее неоднократно публиковали видеоролик, якобы снятый недавно в Ливии. На нем «сотрудники ЧВК «Вагнера» якобы садятся в самолет в Бени-Валиде, намереваясь покинуть Ливии. В действительности, это самолет ПНС, а само видео было снято более двух дет назад.

Также сообщается о самолетах МиГ-29 неустановленной принадлежности, которые нанесли удары по турецкому транспортному кораблю около Триполи и турецкому военному фрегату в открытом море вблизи Сирта. По предварительной информации, как минимум транспортник был поражен – дым от горящего корабля был виден за много километров. Как рассказал командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, транспортник перевозил турецкое оружие для ПНС.

Напомним, что армия Халифы Хафтара продолжает контртеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную изгнать всех джихадистов и иностранных захватчиков из Ливии. В начале месяца сообщалось, что террористы ПНС понесли поражение в районе Абу Салим с большими потерями — ЛНА уничтожила все укрепления боевиков. Также силы Хафтара взяли под контроль воздушное пространство над Триполи, обеспечив безопасность мирных жителей от ударов турецких БПЛА. В оккупированном ПНС аэропорту Митига, переоборудованном в военную базу ВС Турции, уничтожена турецкая система ПВО Hawk 1.