Министр просвещения выступил против платного школьного образования в России

Москва, 25 мая. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил однозначно против платного школьного образования, поскольку образование должно быть доступно для всех детей вне зависимости от достатка семьи.

«Против платного школьного обучения однозначно, потому что общее образование необходимо всем школьникам вне зависимости от достатка семьи», — заявил Кравцов в интервью программе «Познер» на Первом канале.

По словам министра, родители могут по желанию отдать детей в частные школы, поэтому он не видит смысла в их закрытии. При этом он добавил, что московские государственные школы дают образование на высоком уровне.

Ранее был сформирован новый календарный план проведения экзаменационной кампании в России. Как сообщало Федеральное агентство новостей, вслед за тестовыми экзаменами будет запущен этап очной сдачи ЕГЭ с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. На 6 и 7 июля назначен самый массовый ЕГЭ по русскому языку, на 10 июля — по профильной математике, на 13 июля — по истории и физике. 16 июля школьники сдадут экзамен по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам.

Также запланированы резервные дни: 24 июля можно будет сдать все учебные предметы, кроме русского языка и иностранных языков, 25 июля — все предметы.