Захватчик банка в Москве «встретился» с Бузовой на суде

Москва, 25 мая. Поклонник Ольги Бузовой, взявший в заложники посетителя во время налета на отделение «Альфа-банка» в Москве, получил возможность увидеть своего кумира в зале судебного заседания. Правда, лишь в формате онлайн-трансляции.

Во время избрания меры пресечения, предполагаемый злоумышленник Алексей Барышников заявил о своей мечте повидаться с Ольгой Бузовой. Приставы пошли навстречу 34-летнему мужчине и показали ему видеообращение знаменитости.

«Я в шоке просто! Все порталы пишут о том, что террорист захватил банк и требовал привести меня. Вот к вопросу о страхах: я очень боюсь неадекватных людей, от которых не знаешь, чего ожидать!» — говорила Бузова в своем видеообращении в Instagram.

Напуганная звезда позабавила Барышникова. Он с ухмылкой посмотрел видеозапись, после чего вернулся на скамью подсудимых.

Напомним, что инцидент с захватом заложника произошел 23 мая в одном из столичных отделений «Альфа-банка». Злоумышленник ворвался в здание и угрожая взрывом, взял в заложники посетителя.

Как отмечают «Известия», предполагаемый преступник вел себя очень странно. В захваченном отделении он включил песню рэпера Гуфа «В архиве пятнадцатой психиатрической больницы», высказывался о несправедливости, жаловался на жизнь, пил вино, отобранное у одного из заложников, закусывал его шоколадкой, а также рассказывал о своей мечте познакомиться с Ольгой Бузовой.

В итоге отделение банка пришлось брать штурмом бойцам СОБРа. По факту инцидента было открыто уголовное производство в статье «Захват заложника».