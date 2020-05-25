Родственники бывших боевиков уличили «Новую» во лжи об их притеснениях в Чечне

Грозный, 25 мая. Родственники бывших боевиков и членов незаконных военных формирований написали открытое письмо главреду «Новой Газеты» Дмитрию Муратову с требованием опровергнуть лживый материал. Жены, матери и дети бывших боевиков назвали клеветой заявление о том, что к ним якобы плохо относятся власти Чечни, правоохранительные органы и другие люди.

«Вы и вся ваша редакция зашли слишком далеко! Вы абсолютно бесцеремонно вторглись туда, куда вас не звали! Под авторством журналистки Екатерины Сокирянской 6 мая 2020 года в «Новой газете» вышла статья под названием «Наш папа в плену». Она вызвала бурю негодования у всех чеченцев, так или иначе упомянутых в этой статье», — говорится в сообщении.

Письмо написано от лица близких 1,6 тысячи человек, когда-то бывших боевиками, либо ставших членами террористических организаций. Родственники отметили, что подобный материал мог написать журналист либо абсолютно не разбирающийся в чеченской реальности, либо сознательно обманывающий своих читателей.

В письме подчеркивается, что многие из бывших боевиков работают в правоохранительных органах, а отбывшие заключение и раскаявшиеся в содеянном бывшие террористы живут обычной жизнью.

«Для нас крайне оскорбителен сам тон этой статьи и тем более тот вал клеветы и вранья, которым она напичкана от начала и до самого конца. Мы получаем от государства все, что нам положено получать. Разберитесь с источниками своей информации, если они вообще у вас есть», — отметили авторы письма.

В письме приводятся примеры того, что семьи бывших боевиков получают земельные участки, жилые дома, работают в бюджетных организациях и занимаются предпринимательством.

«Ради своих грантов в одной маленькой статье вы умудрились перевернуть все с ног на голову и представить картину так, будто мы живем здесь отдельно от своего чеченского народа. Но это не так! Мы и есть часть народа, и наша власть – это часть нашего народа. Вы даже не понимаете, что у каждого из нас родственники работают в правоохранительных органах, во властных структурах, многие из нас самих работают в бюджетных учреждениях. Мы живем обычной жизнью. Но, видимо, вас, журналистов «Новой газеты», это не устраивает, раз вы решили опубликовать такую вопиющую глупость. Своими лживыми и при этом глупыми статьями вы рушите чужие судьбы!» — говорится в обращении.

Авторы письма потребовали от «Новой» удалить лживую статью, выпустить официальное опровержение и извиниться перед теми, кто стал жертвой клеветы.

Стоит отметить, что в самой «Новой» произошел разлад между сотрудниками, когда выяснилось, что главред активно зарабатывал на публикациях заказных и откровенно лживых статей. Кроме того, Муратову не могут простить слив Елены Милашиной — журналистки, не всегда правдиво писавшей о жизни в Чечне.

Федеральное агентство новостей выяснило, что Дмитрий Муратов обладает многомиллионной «копилкой», позволяющей владеть элитной недвижимостью стоимостью 350 млн рублей, оформленной на членов его семьи.