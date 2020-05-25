Дело Сети опять спровоцировало митинг у здания суда. ФАН-ТВ

Рассмотрение дела Сети возобновилось 25 мая. По просьбе, озвученной на последнем заседании, разбирательство перенесли из Гарнизонного военного суда в помещение побольше — в Окружной военный суд на Кирочной 35.

На официальном сайте суда сообщалось о закрытом заседании в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Эта же информация была продублирована и на дверях здания. Несмотря на это, не менее 30 сочувствующих фигурантам дела Сети столпились у здания суда. Они скандировали лозунги и требовали дать «свободу» Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову.

На сегодняшнем заседании эксперты рассмотрели несколько документов, найденных на жестком диске одного из фигурантов: «Съезд 2017», «Положение» и другие.

Адвокат защиты Виталий Черкасов попросил у суда возможность предоставить и свои доказательства.

«Нами подготовлено большое количество доказательств, в том числе и заключения специалистов. И я обратил внимание суда, что в ситуации, когда пандемия в стране, когда передвижение между городами затруднено, а некоторые эксперты трудятся не в Петербурге, в этой ситуации нужно время, чтобы они спланировали свой выезд сюда. Нам сказали: «Завтра предоставляйте». Я не уверен, что специалисты, которые нам готовили такие заключения, смогут завтра прибыть», — сомневается адвокат.

Виталий Черкасов утверждает, что стороны неравноправны в предоставлении доказательств. Допросы обоих подозреваемых пройдут 28 мая.