Трое погибли из-за урагана в Екатеринбурге. ФАН.ТВ

25 мая над Екатеринбургом пронесся сильнейший за последнее время ураган. Ветер рвал линии электропередач, валил деревья и сбивал людей с ног. По предварительной информации ГУ МВД по Свердловской области, погибли три человека.

На одну из жертв урагана упал фрагмент крыши двухэтажного дома, вторую придавило вырванными из земли воротами, третью — башенным краном на одной из стройплощадок.

В редакцию «Федерального агентства новостей» поступило видео, снятое очевидцами. На нем видно, как строители бегут на помощь своему коллеге, которого придавил упавший башенный кран. Мужчина 1997 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда скорой помощи.