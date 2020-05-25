ВОЗ ожидает новый пик коронавируса

Женева, 25 мая. Человечество находится в середине первой волны пандемии COVID-19, вполне возможен новый пик заболеваемости. Об этом заявил журналистам директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания… Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым», — заявил Райан.

Специалист ВОЗ предупредил, что в любой момент может наступить новый пик заболеваемости, передает RT.

«Мы можем получить второй пик в этой волне», — подчеркнул он, напомнив, что подобное уже было в 1919 году с испанкой.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что пока нет никаких точных данных о том, что вирус может вернуться осенью или зимой. Однако она уточнила, что и исключать этого не стоит, поскольку «вирус по-прежнему циркулирует вне зависимости от температуры и месяца в году».

Ранее сообщалось, что ученые из Сингапура пришли к выводу, что пациенты с COVID-19 не могут заразить других уже после 11 дней болезни, даже если их тест на коронавирус показывает положительный результат. По их данным, инфицированный человек становится заразным примерно за два дня до появления симптомов. Затем они остаются опасными для окружающих в течение от семи до десяти дней после того, как начинают проявляться признаки заболевания, которые включают высокую температуру и кашель.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 353 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 118 тыс. пациентов выздоровели, свыше 3,6 тыс. скончались.

В понедельник МИД РФ рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок за границу, если в них нет крайней необходимости. В ведомстве отметили, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул необходимость исключить возможность повторного завоза коронавируса в страну и призвал не планировать на данном этапе зарубежных туристических поездок.