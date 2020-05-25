В РПЦ обсудили возможность снятия ограничений на посещение храмов

Москва, 25 мая. Участники рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов в Московской епархии, сообщает пресс-служба патриарха.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил совещание в режиме видеоконференции рабочей группы... управляющих московскими викариатствами, представителей синодальных учреждений и подразделений Московской патриархии», — отмечает пресс-служба.

В рамках совещания поднимались вопросы церковного служения в условиях пандемии, принятие Госдумой законопроекта, направленного на расширение мер налоговой поддержки РПЦ в сложившейся ситуации, а также «перспективы снятия ограничений в контексте предложений по поэтапному выходу из режима самоизоляции, подготовленных Роспотребнадзором».

Московская патриархия с апреля по требованию главного санврача столицы проводит богослужения без прихожан. Как отмечали в РПЦ, ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Напомним, что недавно епархии и социально ориентированные некоммерческие организации РПЦ были освобождены от оплаты части налогов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Как отмечают «Известия», они освобождаются от авансовых платежей, уплаты акцизов и налога на добычу полезных ископаемых, земельного налога, налога на имущество физических лиц и организаций.