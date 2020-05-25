Анкара потеряла около $60 млн на БПЛА за три дня сражений в Ливии

Триполи, 25 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии несут огромные убытки после того, как на вооружение Ливийской национальной армии (ЛНА) стали использовать новые системы противовоздушной обороны.

Сообщается, что армия Хафтара за последние несколько дней отчиталась об уничтожении большого количества турецких беспилотников, используемых террористами. За последние 3 дня бойцы ЛНА сбили 13 БПЛА, которые боевики задействовали для вооруженных провокаций.

«Силы Ливийской национальной армии за последние 72 часа произвели серьезные сдвиги в военном направлении», — отметил официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари, говоря о текущей ситуации в Ливии.

Генерал-майор добавил, что нынешняя обстановка в стране характеризуется как dronesfall, что переводится как «дронопад». Кроме того, как ранее и заявлялось в официальных источниках, ЛНА приступила к построению в Ливии гражданского государства — в ряде регионов начались работы полному восстановлению независимости в ряде областей и регионов.

Подчеркивается, что силам Хафтара удалось сбить дроны боевиков ПНС не только в окрестностях Триполи, но и на западном и восточном фронтах. Один из последних вражеских БПЛА был уничтожен в районе Бани Валид. По оценкам специалистов, стоимость одного беспилотника Bayraktar TB-2, поставляемых террористам ПНС, достигает $5 млн долларов. Соответственно, потери турецкого бюджета составляют порядка $60-65 млн.