Сын Якубовича рассказал подробности развода родителей

Москва, 25 мая. Сын телеведущего Леонида Якубовича Артем Антонов рассказал о расставании своих родителей. По его словам, причиной развода стало то, что они не сошлись характерами.

Антонову сейчас 47 лет; он работает на телевидении. Якубович заключил брак со своей третьей женой в 1995 году, когда Артему было 22 года. Антонов объяснил журналистам, почему его родители разошлись.

«В принципе все было хорошо, но так бывает - не сошлись характерами», — приводит его слова KP.ru.

Он добавил, что сейчас у него идеальные отношения с отцом.

Отметим, что этим летом знаменитому телеведущему исполняется 75 лет. Несмотря на свой возраст, он полон энергии – активно играет в теннис и на бильярде, а также отдается своему главному увлечению – авиации. Кроме того, Якубович прокомментировал слухи о том, что у него якобы есть проблемы с сердцем.

«Идеальная кардиограмма! Сообщаю всем: документально подтвержденный факт. Только что прошел ВЛЭК – идеальная кардиограмма. Идеальное здоровье!», — заявил ведущий «Поля Чудес».

По его словам, он держит отличную форму благодаря регулярным занятиям спортом. Он начал четыре года назад посещать тренировки по теннису, чтобы укрепить сердце и похудеть.

Ранее телеведущий рассказал журналистам о размере своей пенсии. По словам народного артиста РФ, она составляет 23 тысячи рублей.

Якубович отметил, что пока что он не тратит эти деньги, поскольку ему хватает зарплаты. Выплаты перечисляются на его счет. Телеведущий пояснил, что в настоящее время его дочь и внучка учатся и, может быть, им когда-нибудь пригодятся эти деньги. Однако у артиста возник вопрос о размере своей пенсии. По словам Якубовича, он работает с 1962 года и на протяжении почти 60 лет платит отчисления в Пенсионный фонд.