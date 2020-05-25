Понаровская ответила на слухи о выбивании места на кладбище для Началовой

Москва, 25 мая. Эстрадная певица Ирина Понаровская опровергла слухи о своей причастности к выбиванию лучшего участка на кладбище для могилы ее коллеги Юлии Началовой.

Ранее Александр Богданович, называющий себя другом Понаровской, заявил в интервью «Собеседнику», что певица, помогавшая Началовой на старте карьеры, чуть ли не «выбивала» для нее лучший участок на Троекуровском кладбище. При этом он упрекнул Понаровскую за то, что она не появилась на похоронах.

В понедельник певица прокомментировала это интервью на своей странице в Insragram, опровергнув все слова Богдановича. По ее словам, этот мужчина — городской сумасшедший, который уже давно ее преследует и раздает интервью, в которых представляется ее помощником.

«Этот персонаж всего лишь навсего сумасшедший фанат и, к сожалению, мой сосед. Поэтому не нужно уважаемым изданиям и каналам тратить свое внимание на лжеисточник!» — написала Понаровская.

Напомним, популярная в 90-х певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Новости о наличии у певицы проблем со здоровьем стали появляться в начале марта, когда ее доставили в одну из больниц Москвы на фоне высокого уровня сахара в крови.

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому медики ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату ИВЛ. Доктора провели операцию на воспаленной ноге, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.