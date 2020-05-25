Треть россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Москва, 25 мая. Треть россиян заявили о готовности сделать прививку после появления новости о разработке вакцины в институте им. Гамалеи, что подтверждается результатами опроса компании Superjob.

Месяц назад готовых и склонявшихся сделать прививку от COVID было более половины россиян. По данным экспертов компании, 41% респондентов заявили, что испытывают опасения.

Каждый второй россиянин уверяет, что не боится делать прививку. Однозначно согласны только 10% опрошенных, 26% респондентов склоняются к мысли о вакцинации.

Женщины чаще всего проявляли осторожность в вопросе о прививках. Россияне с детьми чаще бездетных испытывают страх при мысли о прививке. Лояльных к вакцинации больше среди молодежи.

Опрос проводился с 19 по 25 мая, в нем приняли участие 1600 респондентов из 349 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что у группы сотрудников НИИ им. Гамалеи, которые испытали на себе вакцину собственной разработки, были выявлены антитела. Тестирование препарата было успешным.