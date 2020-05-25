حصاد أخبار ليبيا ، 25 مايو: هاجم إرهابيو داعش الجيش الوطني الليبي ، أرسلت تركيا مركبات مدرعة Tulpar IFV إلى ليبيا

ليبيا: تعرض الجزء الخلفي من جيش خليفة حفتر لهجوم من قبل مسلحي داعش ،لوحظت Tulpar IFV التركية لأول مرة في ليبيا ، دمر الجيش الوطني الليبي 13 طائرة بدون طيار

هاجم إرهابيو داعش الجيش الوطني الليبي من الخلف ، داعمين حكومة الوفاق الوطني

يدعم جهاديو داعش حكومة الوفاق الوطني. وأكدت الجماعة وجودها في ليبيا ، ونشرت تقريرا في صحيفة اعماق الرسمية عن تفجير مركبات مدرعة تابعة للواء المشاة 628 التابع للجيش الوطني الليبي بعبوة ناسفة محلية الصنع.

دليل اكتشاف "فاجنر" في ليبيا تم رسمه وتصديقة

نشر مسلحو فايز السراج موجة جديدة حول وجود قوات أجنبية في ليبيا ، زاعمين أنهم يغادرون البلاد بالمئات. بزعم أن مقاتلي فاجنر يتم سحبهم بشكل كبير من الخط الأمامي باستخدام طائرات النقل.

في ليبيا ، وللمرة الأولى ، شوهدت مركبة مصفحة تركية من طراز Tulpar IFV يستخدمها مقاتلو حكومة الوفاق الوطني

إرهابيو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني اصبحوا يستخدمون مركبات مدرعة Tulpar IFV التي لم يسبق رؤيتها في منطقة الحرب في ليبيا. نشر أحد مستخدمي تويتر مقطع فيديو يظهرهذا النوع من مركبات القتال.

فاعلية بايراكتر القتالية مبالغ فيها إلى حد كبير: كشفت قنوات تيليغرام عن البروباجاندا التركية

كشفت العمليات الحسابية البسيطة إلى أن الطائرات بدون طيار التركية غير فعالة ضد أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسي، حيث توجد خسائر مؤكدة في المعدات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني بشكل اكبير بكثير من قوات الجيش الوطني الليبي للمشير خليفة حفتر.

أخبر الجيش الوطني الليبي عن سقوط 13 طائرة تركية بدون طيار

صرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري ، ونقلا عن AMN ، ان الجيش الوطني الليبي قد أسقط 13 طائرة بدون طيار تركية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

لم يتلقى المرتزقة السوريون لحكومة الوفاق الوطني الأموال التي وعدتهم بها تركيا لشهور

لم يتلق المرتزقة السوريون الذين يدعمون المسلحين في ليبيا الأموال التي وعدت بها تركيا منذ عدة أشهر. صرح بذلك الصحفي الأمريكي ليندسي سنيل.